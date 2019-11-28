Новости общества

09:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В ФАС обсудят запрет синтетических снюсов

08:42, 28.11.2019
В ФАС обсудят запрет синтетических снюсов
Фото: pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба проведет совещание, на котором обсудит запрет синтетических снюсов.

«Сегодня эта продукция, поскольку она не относится к табачной, никак не регулируется. Я уже подготовил официальный запрос в Федеральную антимонопольную службу, и на следующей неделе она будет проводить встречу», — рассказал депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов.

В настоящее время синтетический снюс не попадает под запреты, поскольку внутри пакетиков никотин синтетического производства. По мнению Фаррахова, ситуацию нужно исправлять, передает «Татар-информ».

Напомним, в Татарстане разрабатывается законопроект об ограничении распространения снюсов среди несовершеннолетних.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров