В ФАС обсудят запрет синтетических снюсов

Федеральная антимонопольная служба проведет совещание, на котором обсудит запрет синтетических снюсов.

«Сегодня эта продукция, поскольку она не относится к табачной, никак не регулируется. Я уже подготовил официальный запрос в Федеральную антимонопольную службу, и на следующей неделе она будет проводить встречу», — рассказал депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов.

В настоящее время синтетический снюс не попадает под запреты, поскольку внутри пакетиков никотин синтетического производства. По мнению Фаррахова, ситуацию нужно исправлять, передает «Татар-информ».

Напомним, в Татарстане разрабатывается законопроект об ограничении распространения снюсов среди несовершеннолетних.

