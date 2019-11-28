Ученые нашли в квартирах бактерии, опасные для жизни

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в американском Сент-Луисе нашли в квартирах особо опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам. Это метициллинрезистентный золотистый стафилококк, который, по данным специалистов, убивает около 20 тыс. человек в США ежегодно.



Исследование было проведено в домах, где живут дети, прошедшие курс лечения от стафилококка. Ученые взяли мазки из ноздрей, подмышек и паха людей, а также образцы у домашних животных и с различных поверхностей.

Бактерию обнаружили у половины участников и трети домашних животных, а также на ручках дверей холодильников, смесителях для раковины и столешницах в ванной, простынях и полотенцах, выключателях света, телефонах, пультах от телевизора, клавиатурах и мышках. Именно через предметы быта распространялась бактерия в большинстве случаев.

Стафилококк может вызвать пневмонию, поразить органы и даже привести к летальному исходу в случае попадания в кровоток, сообщает MedicalXpress. Для предотвращения заражения специалисты рекомендуют чаще мыть руки с мылом, использовать дезинфицирующие средства при уборке и не давать другим предметы личной гигиены.

Ранее ученые заявили, что если проблема нерационального использования антибиотиков не будет решена, то в ближайшие 10—15 лет появится новое инфекционное заболевание, которое может привести к смерти не менее 30 млн человек.