Роспотребнадзор предупредил о возможной постантибиотической эре

Ученые считают, что если проблема нерационального использования антибиотиков не будет решена, то в ближайшие 10—15 лет появится новое инфекционное заболевание, которое может привести к смерти не менее 30 млн человек.

«Если ситуация не изменится, на нас начнет надвигаться постантибиотическая эра, когда распространенные инфекции и незначительные травмы вновь могут стать смертельными, какими и были до открытия антибиотиков», — говорится в сообщении Управления Роспотребнадзора по РТ.

Устойчивость к антибиотикам развивается из-за их неоправданного назначения и неправильного использования.

Для предотвращения распространения устойчивости к антибиотикам специалисты советуют принимать антибиотики только по назначению врача, не требовать их назначения и не приобретать их самостоятельно, а также неукоснительно соблюдать рекомендации врача при использовании лекарств и никогда не давать их другим. Также рекомендуется предотвращать заражение, строго соблюдая правила гигиены: регулярно мыть руки, соблюдать гигиену во время приготовления пищи, избегать тесного контакта с больными, практиковать безопасный секс, своевременно делать прививки.

Ранее ученые рассказали, какой продукт может заменить антибиотики.