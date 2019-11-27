Число погибших в результате землетрясения в Албании достигло 35
Число погибших при землетрясении в Албании достигло 35, еще как минимум 650 человек пострадали.
Как сообщает Albanian Daily News со ссылкой на данные властей страны, из-под завалов удалось спасти около 45 человек.
Напомним, в в Сети появилось видео землетрясения в Албании. О толчках магнитудой 6,4 балла недалеко от Тираны сообщила ранее Геологическая служба США (USGS), там обрушились несколько жилых домов.
Правительство Албании объявило 27 ноября общенациональным днем траура по погибшим в результате удара стихии.Происшествия
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