Число погибших в результате землетрясения в Албании достигло 35

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Число погибших при землетрясении в Албании достигло 35, еще как минимум 650 человек пострадали.

Как сообщает Albanian Daily News со ссылкой на данные властей страны, из-под завалов удалось спасти около 45 человек.

Напомним, в в Сети появилось видео землетрясения в Албании. О толчках магнитудой 6,4 балла недалеко от Тираны сообщила ранее Геологическая служба США (USGS), там обрушились несколько жилых домов.

Правительство Албании объявило 27 ноября общенациональным днем траура по погибшим в результате удара стихии.