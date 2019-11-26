В Сети появилось видео землетрясения в Албании

В Албании произошло мощное землетрясение, в результате которого один человек погиб и сотни пострадали. В Сети появились видеозаписи происшествия.

О толчках магнитудой 6,4 балла недалеко от Тираны сообщила ранее Геологическая служба США (USGS).

В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая, недалеко от Дурреса. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели, передает «РИА Новости».

Президент Албании Илир Мета отметила, что в стране сложилась драматичная ситуация, сейчас спасатели прилагают все усилия, чтобы достать пострадавших из-под завалов, отмечает агентство Sputnik.