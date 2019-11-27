Лига чемпионов. «Зенит» дома обыграл французский «Лион»
«Зенит» в домашнем матче в рамках группового этапа Лиги чемпионов обыграл французский «Лион» (2:0).
Питерцы смогли забить по одному разу в концовках каждого из таймов. Точными ударами отметились Артем Дзюба и Магомед Оздоев.
Таким образом, «Зенит» сравнялся по очкам с «Лионом» и перед последним туром делит с французами вторую строчку в группе.
«Зенит» (Россия) — «Лион» (Франция) — 2:0 (1:0)
Голы: 1-0, 42, Дзюба; 2-0, 84, Оздоев.
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