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Лига чемпионов. «Зенит» дома обыграл французский «Лион»

22:48, 27.11.2019
Лига чемпионов. «Зенит» дома обыграл французский «Лион»
Фото: twitter.com/zenit_spb

«Зенит» в домашнем матче в рамках группового этапа Лиги чемпионов обыграл французский «Лион» (2:0).

Питерцы смогли забить по одному разу в концовках каждого из таймов. Точными ударами отметились Артем Дзюба и Магомед Оздоев.

Таким образом, «Зенит» сравнялся по очкам с «Лионом» и перед последним туром делит с французами вторую строчку в группе.

«Зенит» (Россия) — «Лион» (Франция) — 2:0 (1:0)
Голы: 1-0, 42, Дзюба; 2-0, 84, Оздоев.

СпортФутбол
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