Роскомнадзор предупредил о мошеннических сайтах в преддверии «черной пятницы»

Роскомнадзор в преддверии акций «черная пятница» предупредил о появлении в интернете одностраничных мошеннических сайтов, которые под видом распродаж собирают персональные данные пользователей.

По данным РКН, при оформлении интернет-страниц мошенники используют логотипы известных брендов. Данные, собранные с помощью них, используют для рассылки спама и кражи данных банковских карт.

Перед покупкой рекомендуется проверять домены известных интернет-магазинов на оригинальность, а также убедиться, что на ресурсе указаны контакты, пользовательское соглашение и политика конфиденциальности. Также нужно убедиться, что на сайте интернет-магазина есть SSL сертификат, при котором используется шифрование «https://», а не «http://».



Напомним, что с пятницы после Дня благодарения в США — в этом году это 29 ноября — начинается традиционный рождественский сезон распродаж. В «черную пятницу» толпы жаждущих скидок штурмуют магазины, но распродажи идут и в онлайне. О правилах безопасности при «посещении» интернет-магазинов — в статье Дэвида Нилда (американское издание Wired). «Реальное время» приводит этот материал.