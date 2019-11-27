В Челнах завершился капремонт домов

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана сообщило о завершении капитального ремонта домов в Набережных Челнах. Работы велись на 123 домах.

Подрядчики освоили более 1,24 млрд рублей из общего бюджета в 1,29 млрд, пишет Chelny-biz.ru со ссылкой на данные Минстроя РТ.

Основными генподрядчиками в Челнах стали компании депутатов Госсовета РТ Марселя Мингалимова и Олега Николаева — ООО «СК Твой дом» и «ВолгоПромСтрой». По договору они должны были завершить работы до 21 ноября.

Ранее сообщалось, что программа капремонта жилья в Татарстане выполнена на 98,94 процента.