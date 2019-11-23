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Минниханов призвал строителей Татарстана качественно выполнять все работы

15:42, 23.11.2019
Минниханов призвал строителей Татарстана качественно выполнять все работы
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал строителей республики качественно выполнять все работы. Он подчеркнул, что на всех этапах необходим жесткий контроль.

«Работать надо так, чтобы за каждый отремонтированный и построенный объект было не стыдно», — передает слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

На еженедельном республиканском совещании глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин доложил, что программа капремонта жилья выполнена на 98,94%. Продолжается ремонт 11 детсадов и одного ресурсного центра.

В начале ноября сообщалось, что в республике введено только 78% от годового плана.

ОбществоВластьНедвижимость Татарстан
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