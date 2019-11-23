Минниханов призвал строителей Татарстана качественно выполнять все работы

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал строителей республики качественно выполнять все работы. Он подчеркнул, что на всех этапах необходим жесткий контроль.

«Работать надо так, чтобы за каждый отремонтированный и построенный объект было не стыдно», — передает слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

На еженедельном республиканском совещании глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин доложил, что программа капремонта жилья выполнена на 98,94%. Продолжается ремонт 11 детсадов и одного ресурсного центра.

В начале ноября сообщалось, что в республике введено только 78% от годового плана.