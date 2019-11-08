Производители молока попросили власти ослабить регулирование отрасли

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) направил в правительство обращение с просьбой сократить административное давление на эту сферу. Компании хотят, чтобы власти отменили или скорректировали целый ряд постановлений правительства, федеральных законов, СанПиНов и ГОСТов.

В частности, производители молока просят вывести использование навоза из-под действия законодательства об отходах: для применения даже полученного на самом предприятии навоза в качестве удобрения молочным предприятиям сейчас требуется оформление на него специальных лицензий и паспортов отходов, пишут «Ведомости».

Также Союзмолоко предлагает относить молочные производства с водоотведением к третьей категории опасности из четырех по уровню влияния на окружающую среду, а все остальные — ко второй.

Помимо этого, производители молока просят отменить цифровую маркировку, которая должна стать обязательной с 1 июня 2020 года. По их данным, покупка и установка оборудования для печати марок обойдется отрасли в 25 млрд рублей, еще 20 млрд рублей придется тратить ежегодно на оплату марок.