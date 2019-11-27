В Казани подведены итоги конкурса президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Сегодня в Казани подвели итоги первого сезона конкурса «Цифровой прорыв» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Мероприятие прошло в МВЦ «Казань Экспо» и вошло в «Книгу рекордов Гиннесса» как самый масштабный хакатон в мире. Здесь собрались более 3000 ИТ-специалистов из почти 650 команд.

Победителями стали 22 команды из разных регионов России, они разделят между собой призовой фонд в 10 миллионов рублей. Эти деньги они направят на запуск собственного бизнеса.

Гендиректор Академии «Росатома» Юлия Ужакина отметила, что конкурс является хорошим инструментом для найма высокопрофессиональных специалистов.



Ранее татарстанские предприниматели стали лучшими в России по итогам федерального конкурса.