Суд вернул в прокуратуру дело задержанного за бросок бутылки в полицейских во время акции в Москве

Тверской суд вернул дело участника несогласованной акций 27 июля в Москве Самариддина Раджабова в прокуратуру для устранения нарушений, которые были допущены при расследовании и надзоре за ним.

«Суд постановил вернуть дело в прокуратуру в связи с допущенными недостатками при его расследовании. По мнению суда, следствию не удалось точно определить время и место совершения преступления», — передает ТАСС слова судьи.

Отмечается, что вопрос о возвращении дела Раджабова в прокуратуру поставила сама судья, адвокаты подсудимого ходатайство поддержали и попросили изменить молодому человеку меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

На сегодняшний день Раджабов находится в СИЗО, он обвиняется в участии в массовых беспорядках и в покушении на применение насилия к сотруднику Росгвардии. Следствие считает, что он бросил пластиковую бутылку с водой в сторону правоохранителей.

Адвокат Раджабова сообщал, что экспертиза видеозаписи, где запечатлен этот момент, показала, что соприкосновения бутылки с телом полицейского, скорее всего, не было.



Ранее сообщалось, что двое участников несогласованных акций 27 июля в Москве Алексей Миняйло и Сергей Абаничев подали в суд иски с требованием взыскать компенсацию за моральный вред, за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей.

