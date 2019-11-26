Двое участников несогласованной акции 27 июля подали в суд за незаконное уголовное преследование

Двое участников несогласованных акций 27 июля в Москве Алексей Миняйло и Сергей Абаничев подали в суд иски с требованием взыскать компенсацию за моральный вред, за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей.

Так, Алексей Миняйло подал в Тверской суд Москвы иск о компенсации в размере 1,5 млн рублей.

Другой экс-фигурант «московского дела» Сергей Абаничев подал иск к России в лице Минфина о возмещении морального вреда на сумму 500 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

Напомним, две молодых людей приняли участие в несогласованной акции 27 июля, их обвиняли в участии в массовых беспорядках. В начале сентября Следственный комитет прекратил уголовное преследование фигурантов дела о массовых беспорядках: следствие не нашло в их действиях признаков состава преступления после исследования всех материалов. Их действия переквалифицировали на административные правонарушения, материалы направили в полицию.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы заочно арестовал бежавшего из России программиста, уроженца Уфы Айдара Губайдулина, который бросил пластиковую бутылку в полицейского во время несанкционированной акции в Москве 27 июля.

