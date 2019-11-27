В Татарстане произошел прорыв трубы с нефтяной эмульсией

Фото: архив Министерства обороны

Сегодня в Альметьевском районе прорвало трубу с нефтяной эмульсией. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

ЧП произошло около 12 часов в районе деревни Шарлама. Из-за прорыва трубы 140 квадратов земли было залито эмульсией , образующейся при соединении нефти и воды. На месте работает оперативная группа Альметьевского пожарно-спасательного гарнизона.

Информация о произошедшем доведена до Росприроднадзора, Роспотребнадзора и Минэкологии РТ.

Ранее сообщалось, что Башкирская транспортная компания сбросила на почву в Татарстане отходы 4-го класса опасности. Компания заплатит штраф в двойном размере.