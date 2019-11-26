Башкирская компания, сбросившая опасные отходы в почву в Татарстане, заплатит штраф в двойном размере

Башкирская транспортная компания, сбросившая отходы 4-ого класса опасности в почву в Татарстане, заплатит штраф в двойном размере.

Соответствующее решение принял Стерлитамакский городской суд.

Сообщается, что в начале текущего года экологи Татарстана привлекли транспортную компанию к административной ответственности за невыполнение требований по защите земель. Так, организация арендовала складское помещение в Альметьевске и оставила на его территории мешки, наполненные технической серой.

Отходы 4-го опасности попали на почву. В отношении компании специалисты Минэкологии РТ вынесли постановление о назначении административного наказания по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ за невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель и охране почв.

Однако теперь, по решению Стерлитамакского суда, нарушитель привлечен к ответственности за уклонение от исполнения административного наказания. Теперь компания оплатит штраф в двойном размере — 900 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Альметьевском районе, около Нижней Мактамы, произошел аварийный разлив нефти.