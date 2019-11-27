АСВ увеличило процент выплат кредиторам «Анкор Банка»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило об увеличении процента удовлетворения требований кредиторов «Анкор Банка». За период с 1 июля до 19 декабря решено выплатить 4,58% от общей суммы.

Таким образом, к концу года агентство выплатит 8,65% суммы установленных требований, опубликованных в реестре сведений о банкротстве, говорится в сообщении.

Напомним, что в сентябре АСВ снизило стоимость главного офиса банка. Теперь он продается за 88 млн рублей.