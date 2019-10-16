Казанцам покажут подлинники картин Пикассо и Матисса — видео

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В «Эрмитаж-Казань» привезли картины Пабло Пикассо, Анри Матисса и других мастеров начала XX века, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Некоторым из этих картин больше 100 лет. И для того, чтобы сохранить их в первозданном виде, потребовалась специальная транспортировка. Произведения искусства везли примерно сутки из Санкт-Петербурга в военном сопровождении.

Также в кейсах имеется специальная мягкая обивка, а внутри специальный температурный режим. Картины пока остаются нераспакованными. Как пояснила главный специалист центра Галина Захарова, ящики должны немного «отстояться» , привыкнуть к нашему климату.

Выставка будет посвящена искусству Западной Европы до 40-х годов. Картины разместят в пяти залах.

Первый показ состоится 24 октября. Посетить «Эрмитаж-Казань» и увидеть своими глазами шедевры мирового искусства можно будет до 24 мая.

