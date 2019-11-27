Матч «Крыльев» против «Уфы» будет посвящен Дню кино

Матч 18-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Уфой» будет посвящен Дню кино. Об этом информирует официальный сайт самарского клуба.

«Матчевая афиша выполнена в стиле культового фильма «Люди в черном». Также в стилистике кино будет представлены игровые составы на табло и в соцсетях клуба. На трибунах стадиона болельщиков будут развлекать персонажи — герои кинофильмов. Все поклонники футбола могут сфотографироваться с ними на трибунах А, С и D. В чаше стадиона будут звучать мелодии из популярных кинофильмов.

Также все болельщики могут поучаствовать в конкурсе репостов в группе «Вконтакте». Победитель получит 2 билета на матч «Крылья Советов» — «Уфа» и 2 билета на сеанс нового фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, ранее стало известно, что «Уфа» будет готовиться к этому матчу в Сочи.