«Уфа» будет готовиться к матчу с «Крыльями» в Сочи

Футболисты и персонал «Уфы» прибыли в Сочи для подготовки к матчу 18-го тура РПЛ против самарских «Крыльев Советов».

Игра состоится в эту субботу, 30 ноября, на стадионе «Самара Арена».

Отметим, что ранее уфимский клуб планировал поменяться домашними матчами с «Сочи», но добиться этого стороны не смогли. Таким образом, получилось так, что «Уфа» вернулась из Сочи в столицу Башкортостана для игры против сочинской команды в рамках 17-го тура и отправилась обратно готовиться к следующему туру.

После 17 проведенных матчей в РПЛ «Уфа» делит 9-ю строчку в турнирной таблице, набрав 19 очков.