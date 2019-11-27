Трафик в казанских ТЦ сократился на 2%

В 2019 году поток посетителей торговых центров в Казани снизился на 1,9%. Об этом свидетельствует исследование компании Watcom.

«В целом по России мы наблюдаем небольшие колебания на фоне стагнации рынка. Исключение составляет Москва, где изначально падение было выражено сильнее в силу ввода большого объема площадей и острой конкуренции между качественными объектами», — приводит РБК слова представителя компании Михаила Васильева.

В компании утверждают, что в последние годы показатель трафика в казанских ТЦ демонстрировал «стабильное падение». При этом в 2017 году Shopping Index в Казани вырос на 3,6%, а в 2018-м почти не изменился.