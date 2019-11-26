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Греф заявил о необходимости когда-нибудь ввести прогрессивный НДФЛ

23:52, 26.11.2019
Греф заявил о необходимости когда-нибудь ввести прогрессивный НДФЛ
Фото: realnoevremya.ru

Глава Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что в России надо со временем ввести прогрессивный налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Т

«Налог должен быть раскассирован, должен стать прогрессивным, но на сколько — это серьезная история. Я бы двигался здесь очень аккуратно, плавно, чтобы нащупать границы чувствительности», — цитирует его ТАСС.

По словам банкира, вводя прогрессивный налог, важно «не пересекать границы приемлемого». При этом Греф сказал, что готов платить «налог на богатых» в размере 20-50%.

Ранее премьер- министр России Дмитрий Медведев заявил, что считает очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ). Он подчеркнул, что идея прорабатывалась и над ней еще предстоит думать.

Экономика
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