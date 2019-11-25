Медведев о возможности освобождения малоимущих от НДФЛ: «Это очень чувствительная тема»

Фото: Максим Платонов

Премьер- министр России Дмитрий Медведев считает очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ). Он подчеркнул, что идея прорабатывалась и над ней еще предстоит думать.

По его мнению, вопрос состоит в последствии принятия данных решении, а также в том, кого следует относить к малоимущим.

«Идеи есть разные, вопрос в том, каковы последствия этих решений, каковы выпадающие доходы и, в не меньшей степени, кого надо относить к малоимущим. Это всегда тонкая история, как только появится такого рода деление в налоговом законодательстве, ряд людей может посчитать себя незаслуженно обойденными. Скажут: мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать, его сохранили. Это очень чувствительная тема», — сказал он.

Медведев подчеркнул, что идея действительно прорабатывалась и от нее не отказались, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в правительстве планируется обсудить возможность освобождения россиян, у которых низкая зарплата, от подоходного налога. Предполагалось, что подобная мера коснется тех граждан, у которых после вычета НДФЛ доходы оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это 13 тысяч рублей.

