Михайлов о подарках для Алекно: «Мы уже много чего ему дарили, например, кальян»

Игрок казанского «Зенита» Максим Михайлов поделился ожиданиями от предстоящего клубного чемпионата мира, который пройдет в Бразилии.

«Клубный чемпионат мира? Для нас он в первую очередь представляет интерес как турнир для сильных команд. По катарской команде ничего не могу сказать. «Мачерата» — с ними мы играли в Лиге чемпионов. «Сада Крузейро» — у них в последние два сезона идет спад, но в нынешнем сезоне набрали сильную команду.

Тяжелее играть там, в жаре, очень быстро устаешь. Для нас такие условия непривычные. Поэтому будет непросто. Плюс если раньше мы играли в октябре, то сейчас в декабре у них лето, а значит, может еще жарче будет.

Что будем дарить Алекно? Мы уже много чего ему дарили. Самое запоминающееся, наверное, был кальян. Такой осьминог, у которого было семь или восемь трубок, огроменнейший, в половину роста Владимира Романовича. Нет-нет, сами мы не курили оттуда (смеется). А так пока не думали, что дарить, сейчас надо сесть, обдумать все. Конечно, в первую очередь хочется принести ему победу», — передает слова Михайлова корреспондент «Реального времени».