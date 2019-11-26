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Волейбол. Казанский «Зенит» победил «Нову»

20:41, 26.11.2019
Волейбол. Казанский «Зенит» победил «Нову»
Фото: zenit-kazan.com

«Зенит-Казань» в рамках восьмого тура чемпионата России по волейболу у себя дома победил команду «Нова» — 3:0 (25:21, 25:18, 25:16).

Встреча прошла с подавляющим преимуществом казанской команды. Самарские волейболисты смогли навязать борьбу только в первой партии.

«Зенит-Казань» одержал пятую победу в сезоне в семи проведенных матчах и располагается на пятом месте в турнирной таблице.

«Зенит-Казань» — «Нова» (Самара) — 3:0 (25:21, 25:18, 25:16).

СпортВолейбол Татарстан
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