Волейбол. Казанский «Зенит» победил «Нову»

«Зенит-Казань» в рамках восьмого тура чемпионата России по волейболу у себя дома победил команду «Нова» — 3:0 (25:21, 25:18, 25:16).

Встреча прошла с подавляющим преимуществом казанской команды. Самарские волейболисты смогли навязать борьбу только в первой партии.

«Зенит-Казань» одержал пятую победу в сезоне в семи проведенных матчах и располагается на пятом месте в турнирной таблице.

«Зенит-Казань» — «Нова» (Самара) — 3:0 (25:21, 25:18, 25:16).