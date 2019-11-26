Число потенциальных банкротов в России превысило миллион человек

Число заемщиков, которые могут объявить себя несостоятельными, превысило 1 миллион. Это люди, у которых есть просроченный долг в размере более чем 500 тыс. рублей сроком свыше 90 дней.

При этом, по данным исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ), рост количества потенциальных банкротов замедлился. Так, с ноября 2018 года число потенциальных банкротов в России увеличилось на 4,9%. В 2017—2018 годах число таких граждан росло гораздо более высокими темпами, чем в 2019 году.

Большая часть потенциальных банкротов — 65,7% — не могут расплатиться по потребительским кредитам. У 12,2% есть кредиты разного типа, 7,4% должны микрофинансовым организациям (МФО). Реже всего основанием для банкротства становятся долги по ипотеке (2,2%), кредитным картам (5,2%) и автокредитам (7,2%).

Ранее сообщалось, что в России могут ввести внесудебный порядок признания физлиц банкротами.