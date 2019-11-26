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Челнинский «Внебопарк» проведет реконструкцию

16:41, 26.11.2019
Челнинский «Внебопарк» проведет реконструкцию

Челнинский батутный парк бренда «Внебопарк» запланировал реконструкцию. Владельцы комплекса планируют добавить лабиринт и зону для малышей.

«Мы нашли деньги на его реструктуризацию и скоро добавим аттракционы: лабиринт и малышовую зону — для совсем маленьких детей», — рассказал «Реальному времени» совладелец компании Ринат Сальманов.

Ранее «Реальное время» писало, что казанский «Внебопарк» теперь принадлежит структурам крупного татарстанского дорожника Рустама Зарипова. При этом парк был выставлен на продажу за 16 млн рублей.

Бизнес Татарстан
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