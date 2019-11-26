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Вратарь «Спартака» Гудачек: «Рекордная серия Билялова — аномальный случай»

16:06, 26.11.2019
Вратарь «Спартака» Гудачек: «Рекордная серия Билялова — аномальный случай»
Фото: spartak.ru

Вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек рассказал о своем отношении к матчам на «ноль» и оценил рекордную «сухую» серию голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова.

— Нападающие собирают знаковые и юбилейные шайбы в своей карьере. У вас есть подобная коллекция?

— Нет. Очередной «сухарь» для меня просто статистика. Никто мне ничего не вручал в раздевалке и не дарил. А вот я сам сегодня подписал три шайбы для болельщиков.

— Если это статистика, то вы следите за ней?

— Каждый вратарь следит. Но сыграть на ноль очень сложно. Думаю, это возможно четыре-пять раз за сезон. Есть аномальные случаи, как с Биляловым и его рекордом. Но у него очень хорошая команда, где тренер делает многое для обороны, — передает слова Гудачека официальный сайт КХЛ.

СпортХоккей Татарстан
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