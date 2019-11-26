Вратарь «Спартака» Гудачек: «Рекордная серия Билялова — аномальный случай»

Вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек рассказал о своем отношении к матчам на «ноль» и оценил рекордную «сухую» серию голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова.

— Нападающие собирают знаковые и юбилейные шайбы в своей карьере. У вас есть подобная коллекция?

— Нет. Очередной «сухарь» для меня просто статистика. Никто мне ничего не вручал в раздевалке и не дарил. А вот я сам сегодня подписал три шайбы для болельщиков.

— Если это статистика, то вы следите за ней?

— Каждый вратарь следит. Но сыграть на ноль очень сложно. Думаю, это возможно четыре-пять раз за сезон. Есть аномальные случаи, как с Биляловым и его рекордом. Но у него очень хорошая команда, где тренер делает многое для обороны, — передает слова Гудачека официальный сайт КХЛ.