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Прокуратура Татарстана начала проверку ситуации с резинкой для волос в челнинской школе

15:48, 26.11.2019
Прокуратура Татарстана начала проверку ситуации с резинкой для волос в челнинской школе
Фото: google.com/maps / скриншот

Прокуратура Татарстана сообщила о проведении проверки по информации о «действиях насильственного характера» со стороны учителя 31-й школы Набережных Челнов. Родители пожаловались, что их сыну на голову надели женскую резинку для волос.

«Надзорное ведомство выяснит все обстоятельства случившегося, даст правовую оценку действиям педагога и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Ранее жалоба на этот инцидент появилась в паблике «Поборы в школах и детсадах, новости школ» в соцсети «ВКонтакте». Родители ребенка посчитали такое поведение учителя грубым и некорректным, посчитав его «действиями насильственного характера».

ОбществоОбразование Татарстан
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