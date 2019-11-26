Прокуратура Татарстана начала проверку ситуации с резинкой для волос в челнинской школе

Прокуратура Татарстана сообщила о проведении проверки по информации о «действиях насильственного характера» со стороны учителя 31-й школы Набережных Челнов. Родители пожаловались, что их сыну на голову надели женскую резинку для волос.

«Надзорное ведомство выяснит все обстоятельства случившегося, даст правовую оценку действиям педагога и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Прокуратура начала проверку по факту инцидента в школе Челнов, где учитель собрал волосы подростку женской резинкой

Надзорное ведомство выяснит все обстоятельства случившегося, даст правовую оценку действиям педагога и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования. — Прокуратура РТ (@smiprokrt) 26 ноября 2019 г.

Ранее жалоба на этот инцидент появилась в паблике «Поборы в школах и детсадах, новости школ» в соцсети «ВКонтакте». Родители ребенка посчитали такое поведение учителя грубым и некорректным, посчитав его «действиями насильственного характера».