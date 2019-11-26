В 2019 году татарстанцы получили 9,1 миллиарда имущественных вычетов по налогам

Фото: Инна Серова

В Татарстане прослеживается тенденция к росту объемов социальных и имущественных налоговых вычетов, сообщил сегодня на пресс-конференции глава республиканского управления ФНС Марат Сафиуллин.



По данным налоговиков, за 10 месяцев 2018 года в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение, обучение в предыдущем году жителям республики было возвращено 7,4 млрд рублей. А за аналогичный период 2019 года возврат по налогам по этим основаниям превысил 9,1 млрд рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что жители Татарстана в этом году досрочно заплатили более 50% начисленных за 2018 год налогов на имущество. Подробности с пресс-конференции — в нашем сегодняшнем материале.