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Недвижимость

Татарстанцы досрочно оплатили более половины начисленных имущественных налогов

10:38, 26.11.2019
Татарстанцы досрочно оплатили более половины начисленных имущественных налогов
Фото: Инна Серова

Уплатили досрочно более 50% начисленных за 2018 год налогов на имущество жители Татарстана, сообщил на проходящем в Кабинете министров республики руководитель управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

Общая сумма налоговых начислений на имущество физлиц составила 7,3 млрд рублей, из них в консолидированный бюджет республики уже перечислено 3,7 млрд.

— Ответственность граждан у нас высокая, — подчеркнул руководитель УФНС по Татарстану.

НедвижимостьЭкономикаБюджет Татарстан
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