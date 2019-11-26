Татарстанцы досрочно оплатили более половины начисленных имущественных налогов

Фото: Инна Серова

Уплатили досрочно более 50% начисленных за 2018 год налогов на имущество жители Татарстана, сообщил на проходящем в Кабинете министров республики руководитель управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

Общая сумма налоговых начислений на имущество физлиц составила 7,3 млрд рублей, из них в консолидированный бюджет республики уже перечислено 3,7 млрд.

— Ответственность граждан у нас высокая, — подчеркнул руководитель УФНС по Татарстану.