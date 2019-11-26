Дудь напомнил комику Долгополову про Дербышки
Юрий Дудь выпустил интервью с комиком Александром Долгополовым. В самом конце журналист напомнил о ситуации с казанским поселком Дербышки, жители которого заставили артиста извиняться.
Эту историю Дудь припас для объявления конкурса.
«Мы намеренно ни слова не сказали и не спросили про Дербышки. Потому что тебя давным-давно запарили истории про этих чуваков, которые обиделись на шутку и ехали на тракторах тебя *** [бить]. Но конкурс у нас будет именно про Дербышки», — заявил Юрий Дудь.
Далее ведущий попросил рассказать смешную историю столкновения с «гопарями».
Напомним, что во время выступления в Казани в 2017 году комик неудачно пошутил о названии поселка Дербышки и ему стали поступать угрозы.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым