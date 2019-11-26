Дудь напомнил комику Долгополову про Дербышки

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Юрий Дудь выпустил интервью с комиком Александром Долгополовым. В самом конце журналист напомнил о ситуации с казанским поселком Дербышки, жители которого заставили артиста извиняться.

Эту историю Дудь припас для объявления конкурса.

«Мы намеренно ни слова не сказали и не спросили про Дербышки. Потому что тебя давным-давно запарили истории про этих чуваков, которые обиделись на шутку и ехали на тракторах тебя *** [бить]. Но конкурс у нас будет именно про Дербышки», — заявил Юрий Дудь.

Далее ведущий попросил рассказать смешную историю столкновения с «гопарями».

Напомним, что во время выступления в Казани в 2017 году комик неудачно пошутил о названии поселка Дербышки и ему стали поступать угрозы.