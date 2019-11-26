СМИ: «Динамо» и «Рубин» интересуются тренером «Витесса» Слуцким

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий зимой может вернуться в Россию, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, в услугах тренера заинтересованы московское «Динамо» и казанский «Рубин».

В нынешнем сезоне «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого после 14 туров занимает пятую строчку в чемпионате Голландии. На днях его команда потерпела четвертое поражение подряд, из-за чего в местной прессе заговорили о возможной отставке российского специалиста.

«Рубин» после 17 туров набрал 17 очков и делит с «Тамбовом» 14-ю строчку в РПЛ.