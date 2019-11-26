В Казани схема движения транспорта по проезду-дублеру проспекта Победы изменилась

Фото: пресс - служба комитета по транспорту Казани

В Казани с сегодняшнего дня, с 26 октября, изменилась схема движения транспорта по проезду-дублеру проспекта Победы.

Теперь автомобилистам, выезжающим с проспекта Победы, следует уступать дорогу автомобилям, двигающимся по проезду-дублеру, который является главной дорогой.

Соответствующие дорожные знаки на этом участке дороги установлены.

Изменения внесены для повышения безопасности дорожного движения. В комитете по транспорту объяснили, что ранее водители, которые двигались по проспекту Победы, выезжали на высокой скорости на проезд-дублер, создавая таким образом аварийные ситуации, передает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, в Казани с завтрашнего дня вводится одностороннее движение по местному проезду, соединяющему улицы Меридианную и Мусина.

