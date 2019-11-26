В Казани схема движения от улицы Меридианной до Мусина изменится
В Казани с 27 ноября вводится одностороннее движение по местному проезду, соединяющему улицы Меридианную и Мусина.
Изменения вводятся для совершенствования организации дорожного движения, сообщает пресс-служба исполкома города.
В комитете по транспорту Казани водителей попросили быть внимательнее и руководствоваться установленными дорожными знаками.ОбществоИнфраструктураБизнесТранспортАвто Татарстан
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