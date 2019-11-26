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В Казани схема движения от улицы Меридианной до Мусина изменится

12:44, 26.11.2019
В Казани схема движения от улицы Меридианной до Мусина изменится
Фото: пресс - служба Комитета по транспорту.Казани

В Казани с 27 ноября вводится одностороннее движение по местному проезду, соединяющему улицы Меридианную и Мусина.

Изменения вводятся для совершенствования организации дорожного движения, сообщает пресс-служба исполкома города.

В комитете по транспорту Казани водителей попросили быть внимательнее и руководствоваться установленными дорожными знаками.

ОбществоИнфраструктураБизнесТранспортАвто Татарстан
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