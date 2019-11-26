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Общество

Обанкротившийся казанский завод «Сантехприбор» продаст оборудование за 34,8 млн рублей

12:08, 26.11.2019 1
Обанкротившийся казанский завод «Сантехприбор» продаст оборудование за 34,8 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Конкурсный управляющий казанского ОАО «Сантехприбор» объявил о проведении торгов по продаже имущества предприятия. Начальная цена оборудования в сумме составляет 34,8 млн рублей.

С молотка пойдут 22 лота, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Самый дорогой лот — это роботизированный ленточно-шлифовальный комплекс за 4,9 млн рублей. А самый дешевый — это галтовочный барабан за 45 тысяч рублей.

Напомним, что «Сантехприбор» был признан банкротом только в этом году. Крупнейшее в России предприятие в сфере производства смесителей, полотенцесушителей и другой сантехники задолжало кредиторам более 100 млн рублей.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:55
    Крупные заводы закрываем, а потом созданием предприятия на 500 человек хвастаемся. Смешно.
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