Обанкротившийся казанский завод «Сантехприбор» продаст оборудование за 34,8 млн рублей

Конкурсный управляющий казанского ОАО «Сантехприбор» объявил о проведении торгов по продаже имущества предприятия. Начальная цена оборудования в сумме составляет 34,8 млн рублей.

С молотка пойдут 22 лота, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Самый дорогой лот — это роботизированный ленточно-шлифовальный комплекс за 4,9 млн рублей. А самый дешевый — это галтовочный барабан за 45 тысяч рублей.

Напомним, что «Сантехприбор» был признан банкротом только в этом году. Крупнейшее в России предприятие в сфере производства смесителей, полотенцесушителей и другой сантехники задолжало кредиторам более 100 млн рублей.