Обанкротившийся казанский завод «Сантехприбор» продаст оборудование за 34,8 млн рублей
Конкурсный управляющий казанского ОАО «Сантехприбор» объявил о проведении торгов по продаже имущества предприятия. Начальная цена оборудования в сумме составляет 34,8 млн рублей.
С молотка пойдут 22 лота, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.
Самый дорогой лот — это роботизированный ленточно-шлифовальный комплекс за 4,9 млн рублей. А самый дешевый — это галтовочный барабан за 45 тысяч рублей.
Напомним, что «Сантехприбор» был признан банкротом только в этом году. Крупнейшее в России предприятие в сфере производства смесителей, полотенцесушителей и другой сантехники задолжало кредиторам более 100 млн рублей.Общество Татарстан
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