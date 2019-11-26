Новости общества

10:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин наградил автомеханика «КАМАЗ-мастер» орденом «За заслуги перед Отечеством»

09:03, 26.11.2019
Путин наградил автомеханика «КАМАЗ-мастер» орденом «За заслуги перед Отечеством»
Фото: nabchelny.ru

Президент России Владимир Путин наградил слесаря по ремонту автомобилей производственного цеха некоммерческого партнерства «КАМАЗ-Автоспорт» Валерия Мирного орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Валерий Мирный — участник, призер и победитель в составе команды «КАМАЗ-мастер» этапов чемпионата России, этапов розыгрыша Кубка мира по внедорожным ралли, автомарафонов «Париж — Дакар».

Церемония награждения проходила в Екатерининском зале Кремля, президент России вручил ордена и медали за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта, производства россиянам, сообщает пресс-служба исполкома Набережных Челнов.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил пилотов севшего в кукурузном поле A321 Дамира Юсупова и Георгия Мурзина.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров