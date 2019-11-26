Путин наградил автомеханика «КАМАЗ-мастер» орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин наградил слесаря по ремонту автомобилей производственного цеха некоммерческого партнерства «КАМАЗ-Автоспорт» Валерия Мирного орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Валерий Мирный — участник, призер и победитель в составе команды «КАМАЗ-мастер» этапов чемпионата России, этапов розыгрыша Кубка мира по внедорожным ралли, автомарафонов «Париж — Дакар».
Церемония награждения проходила в Екатерининском зале Кремля, президент России вручил ордена и медали за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта, производства россиянам, сообщает пресс-служба исполкома Набережных Челнов.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил пилотов севшего в кукурузном поле A321 Дамира Юсупова и Георгия Мурзина.
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