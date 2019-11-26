В Казани увеличилось число должностных и дистанционных преступлений

В столице Татарстана возросло количество должностных преступлений, а также дистанционных мошенничеств.

По словам начальника управления МВД России по Казани Александра Мищихина, в экономике выявлено более 1 тыс. преступлений, 300 из которых — коррупционной направленности. Отмечается, что возросло количество преступлений должностных лиц, а также втрое увеличилось число случаев взяточничества.

В сфере ЖКХ правоохранителями было выявлено 12 преступлений. Помимо этого, полицейские обнаружили 24 факта хищения бюджетных средств, по которым государству причинен ущерб на сумму свыше 53 млн рублей.

Также Мищихин подчеркнул, что в Казани увеличились показатели дистанционного мошенничества — на 35% и количество краж с банковских счетов — в три раза.

«Тревожит, что и преступные сообщества осваивают новые цифровые технологии. Поддерживаю инициативу начальника УВД о том, что еще больше разъяснительной работы надо вести. Мошенники входят в доверие. Особо уязвимо старшее поколение. Мы договорились о совместной работе с УВД, и нужна большая поддержка СМИ», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Подробнее о том, какая криминогенная обстановка складывается в столице Татарстана — в материале «Реального времени».

