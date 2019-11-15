В Альметьевском районе экологи обнаружили разлив нефти
В Альметьевском районе, около Нижней Мактамы, произошел аварийный разлив нефти.
Источник, бьющий из-под земли, обнаружили экологи в ходе рейда. Они также установили, что нефтепродукты попали в ручей Безымянный.
Специалисты провели обследование территории и отобрали пробы. Для ликвидации вызвали сотрудников компании, которой принадлежит нефтепровод.
Полученные результаты для дальнейшего расследования будут переданы в Татарскую природоохранную межрайонную прокуратуру, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
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