Димитрис Прифтис: «В третьей четверти УНИКС потерял контроль над игрой»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис подвел итоги поражения от питерского «Зенита» (80:93).

— У нас были неплохие моменты в начале матча и в конце игры, когда отыгрались с разницы "-20", но этого было недостаточно. Сегодняшняя игра получилась очень контактной, соперник играл очень агрессивно. Мы не смогли противостоять им в такой борьбе. В третьей четверти мы полностью потеряли контроль над игрой, и «Зенит» этим воспользовался.

— Как отметите игру Узинского?

— Он не должен был играть. Он тренировался в общей группе только один день, но контактно играть ему нельзя. В конце матча он был нужен нам, поэтому приняли решение дать ему игровое время.

— Летом вы говорили, что взяли Лиходея, как мастера по трехочковым броскам. Но сегодня он набрал всего три очка, проведя на паркете около 20 минут. У него изменилась роль на площадке или он не справляется с поставленными задачами?

— Летом я много чего говорил, но время идет вперед и мы сталкиваемся с новыми проблемами. Если вы будете ловить меня на словах, которые я говорил два месяца назад, то у вас всегда найдется на чем поймать и сказать, что я снова поменял свое мнение. Сегодня Лиходей провел на площадке 19 минут потому что играет в защите лучше других. К тому же у нас рано выбыл Морган с пятью фолами. И сегодня, и в общем, у нас есть проблемы с защитой. Но тем не менее Лиходей хороший снайпер и бросает при удобном случае.

— Почему сегодня УНИКС провалил игру против физически крепкого соперника? Проблема в слабой предсезонной подготовки?

— Нет, на сегодня УНИКС и «Зенит» — команды разного уровня. Соперник играет в Евролиге, где проиграл два матча к ряду и вышел на нас с дополнительным настроем и агрессией. Нам стоит поработать над тем, чтобы команда могла играть в такой контактный баскетбол на протяжении всего матча. В четвертой четверти мы сыграли как следует, но этого не хватило для победы.

— Как оцените игру Уилсона?

— Джамиль не прочувствовал дух игры. За минуту своего нахождения на паркете он сделал две потери, и я больше поверил Лиходею, что он сыграет в защите лучше, чем Уилсон. Ему пора себя проявлять», — передает слова Прифтиса корреспондент «Реального времени».