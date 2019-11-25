«Нефтехимик» с минимальным счетом уступил в гостях «Спартаку»

«Нефтехимик» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ уступил московскому «Спартаку» (0:1).

Единственная шайба в игре была заброшена в самом начале встречи, когда экс-хоккеист нижнекамской команды Роберт Ганзл реализовал большинство. После этого «Нефтехимик» много атаковал, нанес 39 бросков в створ ворот соперника, но отыграться так и не сумел.

Таким образом, подопечные Вячеслава Буцаева потерпели пятое поражение подряд в КХЛ.

«Спартак» — «Нефтехимик» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Голы:

1:0 — Ганзл (Кутейкин, Вишневский, 02:23, бол.)