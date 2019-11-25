Жоан Пласа: «В следующей игре с УНИКСом мы можем испытать больше проблем, чем сегодня»

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа высказался об итогах матча против казанского УНИКСа (93:80).

— Я счастлив этой победе. Несмотря на поражения, мы хорошо играли и в предыдущих матчах, в том числе и в Евролиге. Работаем в правильном направлении, играем командно и смотрим в одну сторону. Мы знали, что победы к нам обязательно придут. Нам нужно понимать, что в дальнейшем не сможем побеждать, играя в трех четвертях и уступая в четвертой. Мы хорошо защищались, убегали в атаки и счастливы по этому поводу. Но надо показывать и дальше, чего мы стоим. В следующей игре с УНИКСом мы можем испытать больше проблем, чем сегодня.

— Как прокомментируете удаление Густаво Айона?

— Я еще не видел видео с эпизодом, но должен уважать решение судьи. Если Айон сделал то, о чем они говорят, то это нужно лишь принять. Конечно, я расстроен из-за этой ситуации, но мне понравилась реакция команды — она сыграла отлично, за себя и за того парня.

— А что сказали рефери про его удаление?

— Я не могу передать вам в точности, что они сказали. Но если это правда так, то Айон должен был покинуть площадку. Также я благодарен Воронову и Понитке. Евгений, например, не играл целый месяц, только три дня назад начал тренироваться с полной нагрузкой, а Понитка пропустил два матча в Евролиге. И эти игроки нам сегодня очень помогли и сложно переоценить их вклад в победу.

— За счет чего «Зениту» удалось оторваться от УНИКСа в третьей четверти?

— Это одна из тех ситуаций, которые ты не можешь контролировать. Например, они старались играть против нас в зонную защиту, прихватывать на нашей половине, но мы справлялись с этим. Опять же, это не вина соперника, просто есть ситуации, которые нам не подвластны, — приводит слова Пласы корреспондент «Реального времени».