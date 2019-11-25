Антон Понкрашов: «Обыграть УНИКС на выезде — в два раза дороже»

Защитник «Зенита» Антон Понкрашов прокомментировал победу своей команды над казанским УНИКСом (93:80).

— По игре мы примерно знали, чего ждать от этого матча. Подготовились довольно неплохо, разобрали действия соперника. Понятно, что такие мастера, как Смит и Макколлум, все равно свои очки наберут, но в целом, я считаю, сегодня была одна из лучших наших игр.

Мы играем в Евролиге, и это очень тяжело сыграть четыре матча за 10 дней. График настолько сумасшедший, что порой ты теряешься во времени и полюсах, проводя его в самолете. Но сегодня мы смогли сыграть, за исключением начала четвертой четверти, довольно ровно. Я доволен победой, во-первых, УНИКС хорошая команда, а во-вторых, это наш прямой конкурент по таблице и обыграть на выезде — в два раза дороже.

— Каково играть впервые за последние 5 лет в «Баскет-холле» против УНИКСа за другую команду?

— Я с теплотой отношусь к Казани и могу назвать его вторым домом. Практически все крутые моменты моей карьеры произошли здесь и поэтому возвращаться сюда всегда приятно. А еще приятнее, когда тебя окружают люди, которые тебя помнят и знают. Но так как я сегодня играл за «Зенит», то поздравляю наших болельщиков с победой. А так я всегда очень рад играть в Казани.

— Это был принципиальный для тебя матч?

— Мне уже 33 года, у меня нет принципиальных матчей. Это просто очередная возможность сыграть при трибунах, где большинство людей тебя знают и видели разные ситуации, когда было плохо и когда было хорошо. Мне кажется это крутым и надеюсь, что мне еще удастся сюда вернуться поиграть, — приводит слова Понкрашова корреспондент «Реального времени.