СК ищет очевидцев возможных издевательств над благовещенским стрелком

Следователи готовы начать диалог с очевидцами возможной травли или насилия в отношении студента, который устроил стрельбу в колледже Благовещенска.

Управление Следственного комитета по Амурской области сообщает, что в соцсетях высказываются различные версии причин произошедшего. В своих постах авторы рассказывают, что якобы студент был жертвой систематической травли и насилия или что это было местью за обиду, нанесенную знакомой. Некоторые пишут, что парень враждовал с сокурсниками.

«В целях проверки указанных сведений следствие предлагает всем лицам, которые являлись свидетелями указанных событий, обратиться к следователям», — передает «Интерфакс» сообщение ведомства.

Напомним, в четверг, 14 ноября, 19-летний студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства Благовещенска устроил стрельбу в учебном заведении. В результате от огнестрельных ранений погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей были доставлены в больницу.

После стрелок покончил с собой. Следственный комитет возбудил три уголовных дела, а юноше, открывшему стрельбу по учащимся колледжа, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

