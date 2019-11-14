Стрелявшему в колледже Благовещенска студенту назначена посмертная экспертиза

Студенту колледжа Благовещенска, устроившему стрельбу и покончившему с собой, будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, данная экспертиза позволяет установить психологические особенности человека, а также точные мотивы действий, совершенных во время преступления, передает ТАСС.

Кроме того, Следственный комитет возбудил третье уголовное дело по поручения главы ведомства Александра Бастрыкина — о халатности должностных лиц образовательного учреждения, пишет информагентство.

СК ранее возбудил два уголовных дела по факту стрельбы по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений», и по факту необеспечения надлежащей охраны.

Напомним, сегодня 19-летний студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства Благовещенска устроил стрельбу в учебном заведении. В результате от огнестрельных ранений погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей были доставлены в больницу. После стрелок покончил с собой.

