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Нападающий «Ак Барса» Кормье выбыл на две недели

15:57, 25.11.2019
Нападающий «Ак Барса» Кормье выбыл на две недели
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье в матче с казахстанским «Барысом» получил травму головы и выбыл на две недели. Об этом сообщает «РИА Новости».

Накануне Кормье был помещен в список травмированных и уже пропустил матч с «Салаватом Юлаевым» (4:3б).

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий сыграл в 29 играх и набрал 18 (8+10) очков при показателе полезности "+16".

Напомним, ранее из-за травмы головы на неопределенный срок выбыл форвард казанцев Владимир Ткачев.

СпортХоккей Татарстан
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