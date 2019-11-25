Нападающий «Ак Барса» Кормье выбыл на две недели

Нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье в матче с казахстанским «Барысом» получил травму головы и выбыл на две недели. Об этом сообщает «РИА Новости».

Накануне Кормье был помещен в список травмированных и уже пропустил матч с «Салаватом Юлаевым» (4:3б).

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий сыграл в 29 играх и набрал 18 (8+10) очков при показателе полезности "+16".

Напомним, ранее из-за травмы головы на неопределенный срок выбыл форвард казанцев Владимир Ткачев.