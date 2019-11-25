В Башкирии на трассе образовалась пробка на границе с Челябинской областью

В Башкирии на трассе М-5 образовалась длинная пробка. Из-за аварии машины стали скапливаться на участке от поворота на Улу-Теляк, до поселения Ауструм.

Очевидцы выложили в Сеть видео затора.

Утверждается, что колонна в сторону Челябинской области растянулась на десятки километров, передает ГТРК «Башкортостан». Также проблемы наблюдаются и при движении в сторону Уфы.