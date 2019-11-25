Минтруд России зафиксировал снижение безработицы в Татарстане

В Татарстане и еще 19 регионах на неделе с 13 по 19 ноября зафиксировали снижение числа безработных.

Рост показателя зарегистрировали в 60 регионах. Еще в пяти регионах ситуация по безработным не изменилась, сообщил Минтруд РФ.

В целом с 13 по 19 ноября численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 1%, до 649,58 тыс. человек.

Ранее власти Казани заявили, что безработица не превысила 0,64%, а средняя зарплата составила 45 тыс. рублей.