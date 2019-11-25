В России впервые снизилась заболеваемость ВИЧ

По итогам января — октября 2019 года было выявлено 65 765 новых случаев ВИЧ-инфекции. Это на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что тенденция к снижению числа новых случаев ВИЧ-инфекции зарегистрирована впервые.



Также, по ее словам, в 2018 году в России было выявлено 896 тыс. человек с подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекция, пишет RNS.

Ранее ученые обнаружили новый штамм ВИЧ впервые за 19 лет.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за 2018 год в РФ было выявлено 1 007 369 новых ВИЧ-инфицированных. В 1987 году в России впервые зарегистрировали носителя вируса иммунодефицита. За это время на территории страны умерло 318 тысяч человек с таким диагнозом. По темпу роста количества людей с ВИЧ Россия занимает четвертое место в мире после ЮАР, Нигерии и Мозамбика, а в Европе — первое.