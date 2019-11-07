Ученые обнаружили новый штамм ВИЧ впервые за 19 лет

Ученые Abbott Laboratories обнаружили новый штамм вируса иммунодефицита человека. По мнению врачей, обнаружение нового штамма поможет научиться более точно диагностировать заболевание.

Об открытии рассказали CNN. По мнению ученых, обнаруженный штамм является частью группы M версии ВИЧ-1 семейства вирусных подтипов, вызывающих глобальную пандемию ВИЧ. Сообщается, что новейшие препараты остаются эффективными.

Ранее правозащитник Анна Федоряк рассказала об устаревших представлениях о вирусе иммунодефицита и новых разработках в области лечения СПИДа.

Справка

По данным Всемирной организации здравоохранения, за 2018 год в РФ было выявлено 1 007 369 новых ВИЧ-инфицированных. В 1987 году в России впервые зарегистрировали носителя вируса иммунодефицита. За это время на территории страны умерло 318 тысяч человек с таким диагнозом. По темпу роста количества людей с ВИЧ Россия занимает четвертое место в мире после ЮАР, Нигерии и Мозамбика, а в Европе — первое.