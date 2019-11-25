СМИ: роботов «Роскосмоса» называют в честь внуков Рогозина

Робота «Федора» сменит созданный на его платформе робот «Артем».



«Робот получил предварительное название ARTEM — Automatic Research and Testing Machine («автоматическая исследовательская и испытательная машина, — прим. ред.)», — сказал исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по перспективным проектам и науке Александр Блошенко (цитата по ТАСС).

РБК уточняет, что Федором зовут старшего внука главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. В 2013 году Рогозин вновь стал дедом — у него появился внук Артем.

В «Роскомосе» на вопрос, является ли одинаковое имя внука главы корпорации и название нового робота совпадением, заявили, что «это пока все только разговоры».

Ранее twitter-аккаунт робота «Федора» сообщил, что он не смог воспользоваться поисковиком Google. Утверждается, что из-за установки на честность он не поставил галочку на капче «Я не робот».